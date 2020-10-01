У необходимой для проезда в общественном транспорте ”Зеленой карты” появится программа лояльности

Таллинн планирует дополнить функциональность ”Зеленой карты” системой премиальных пунктов по аналогии с программами лояльности частного сектора (авиаперевозчики и судоходные компании). Благодаря системе владельцу карты за экологичное поведение начислялись бы ”зеленые пункты”, которые впоследствии можно было бы использовать для получения скидок на предлагаемые городом услуги.

С помощью акции по сбору идей Таллинн пытался выяснить, мотивировала ли бы премиальная система жителей и гостей города делать выбор в пользу экологичных решений, а также то, за какие действия могли бы начисляться пункты, и где их использовать.

”В опросе приняли участие около 400 человек. Ответы поступили на трех языках: 78% на эстонском, 21% на русском и 1% на английском языке. Мы искренне рады такому результату, и гарантируем, что тщательно проанализируем все ответы, чтобы получить максимально четкое исходное задание для последующего развития нашего плана”, — отметил руководитель проекта ”Зеленая столица” Март Нормет.

Представленные идеи разнообразны. Люди хотели бы получать пункты, к примеру, за поездку в общественном транспорте, использование велопарковки, пожертвования в Центр повторного использования и Продуктовый банк, а также за возврат залоговой упаковки. Кроме того, участники опроса ответили, что они желали бы обменивать накопленные ”зеленые пункты” на скидку при посещении спортивных комплексов города (в том числе бассейнов), культурных учреждений (например, Городского театра, Городского музея и его филиалов), а также при покупке билетов в зоопарк и Ботанический сад.

Таллинн — один из четырех финалистов конкурса на звание ”Зеленая столица Европы 2022” и расширение функциональности ”Зеленой карты” в экологичном направлении является частью программы Таллинна. Победитель конкурса определится 8 октября.