26.03.2020, 17:16

"У нас вовсе пропало умение общаться с русскоязычными людьми на уровне государства" Кылварт — о коротком SMS, распродажах и режиме ЧС

 (31)
EST

Мэр Таллинна Михаил Кылварт в специальной программе Delfi рассказал, что в Таллинне будет создан резерв, чтобы лучше следить за выполнением ограничений на передвижение, а также высказался о ситуации с ПБК и о русскоязычном SMS от правительства.

Кылварт отметил, что наше общество достаточно созрело, чтобы понимать важность ограничений, но контрольный механизм все же необходим.

"Еще раз повторю, ограничения установлены не для того, чтобы наказать людей, а чтобы дать им понять, что сейчас за ситуация", — подчеркнул он.

Мэр отметил, что человеческие ресурсы ограничены, и сейчас они уже все задействованы, поэтому Таллинн создает резерв — не связанные с МуПо служащие, которые готовы прийти на помощь и которых можно будет использовать. Кроме того, специалисты по работе с молодежью общаются с детьми и подростками на улицах города.

Читайте также:

"Мы должны учитывать, что при чрезвычайном положении у правительства должны быть дополнительные возможности и право оперативно реагировать. Уж точно не ожидал, что розничные сети смогут такое придумать — устраивать распродажи при режиме ЧС. Хотел бы увидеть тех людей, кто это придумал", — высказался Кылварт об организованной в Sportland распродаже.

Он добавил, что было бы правильно, если бы правительством оперативно реагировало и оперативно вводило ограничения, так как у местных самоуправлений часто отсутствует для этого правовая база.

"Есть ряд сфер, где мы уже давно просим дополнительные полномочия. В текущем положении, например, самая важная — ситуация с МуПо. Мы исходим из того, что МуПо — правоохранительный орган, но у них столько же полномочий, как и у любого другого городского чиновника. Уже годами говорим об этом просим этих полномочий. И теперь эта критическая ситуация, и мы понимаем, что это нужно срочно решить", — высказался Кылварт.

Что касается информирования русскоязычного населения насчет вызванного коронавирусом кризиса и чрезвычайного положения, то мэр считает, что русские СМИ и коммуникация на русском языке этой темой создает в обществе негативные эмоции, но это все равно важно.

"Русскоязычных медиа-каналов меньше чисто математически, чем эстоноязычных. Их число уменьшается каждый год. Дело не в том, что люди не получают информацию, но понимание приходит не так быстро, так как источников, повторений и деталей меньше", — объяснил Кылварт.

Его теория состоит в том, что для усвоения информации ее нужно повторять чем больше, тем лучше, а так как эстонских источников больше, то эстоноговорящие люди усваивают информацию быстрее.

"У нас в какой-то степени вовсе пропало умение общаться с русскоязычными людьми на уровне государства. Вчера все жители Эстонии получили сообщение на телефоны. Эстонский текст в пять рядов, в русский текст — одно предложение и в нем четыре сокращения. Сейчас это не упрек, но мне кажется, что на государственном уровне пропало системно понимание, как делать сообщения на русском языке", — выразил Кылварт свое мнение.

Вдобавок как раз во время кризиса перестали выходить "Новости Эстонии" на ПБК. Кылварт отмечает, что на канале все еще выходит утренняя новостная программа, которую оплачивает Таллинн и где показывают все новости о чрезвычайном положении, распространении вируса и принятых мерах в Эстонии. Кроме того, в сотрудничестве с ETV+ в прямом эфире была запущена русскоязычная пресс-конференция горуправы.

Кылварт также рассказал, что на компенсацию платы за детские сады в Таллинне уйдет около 1,5 млн евро в месяц, еще около миллиона будет потрачено на заказ средств личной защиты.

Он подчеркнул что это лишь начало и каждый день появляются новые расходы: "Проблемы наблюдаются уже практически во всех сферах".

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: