"У нас вовсе пропало умение общаться с русскоязычными людьми на уровне государства" Кылварт — о коротком SMS, распродажах и режиме ЧС

"Есть ряд сфер, где мы уже давно просим дополнительные полномочия. В текущем положении, например, самая важная — ситуация с МуПо. Мы исходим из того, что МуПо — правоохранительный орган, но у них столько же полномочий, как и у любого другого городского чиновника. Уже годами говорим об этом просим этих полномочий. И теперь эта критическая ситуация, и мы понимаем, что это нужно срочно решить", — высказался Кылварт.

Что касается информирования русскоязычного населения насчет вызванного коронавирусом кризиса и чрезвычайного положения, то мэр считает, что русские СМИ и коммуникация на русском языке этой темой создает в обществе негативные эмоции, но это все равно важно.

"Русскоязычных медиа-каналов меньше чисто математически, чем эстоноязычных. Их число уменьшается каждый год. Дело не в том, что люди не получают информацию, но понимание приходит не так быстро, так как источников, повторений и деталей меньше", — объяснил Кылварт.

Его теория состоит в том, что для усвоения информации ее нужно повторять чем больше, тем лучше, а так как эстонских источников больше, то эстоноговорящие люди усваивают информацию быстрее.

"У нас в какой-то степени вовсе пропало умение общаться с русскоязычными людьми на уровне государства. Вчера все жители Эстонии получили сообщение на телефоны. Эстонский текст в пять рядов, в русский текст — одно предложение и в нем четыре сокращения. Сейчас это не упрек, но мне кажется, что на государственном уровне пропало системно понимание, как делать сообщения на русском языке", — выразил Кылварт свое мнение.

Вдобавок как раз во время кризиса перестали выходить "Новости Эстонии" на ПБК. Кылварт отмечает, что на канале все еще выходит утренняя новостная программа, которую оплачивает Таллинн и где показывают все новости о чрезвычайном положении, распространении вируса и принятых мерах в Эстонии. Кроме того, в сотрудничестве с ETV+ в прямом эфире была запущена русскоязычная пресс-конференция горуправы.

Кылварт также рассказал, что на компенсацию платы за детские сады в Таллинне уйдет около 1,5 млн евро в месяц, еще около миллиона будет потрачено на заказ средств личной защиты.

Он подчеркнул что это лишь начало и каждый день появляются новые расходы: "Проблемы наблюдаются уже практически во всех сферах".

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!