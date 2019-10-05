05.10.2019, 08:28

"У нас много трудовых мигрантов из Украины". Юферева-Скуратовски выступила в ПАСЕ с докладом

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rus.delfi.ee
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Keskerakonna linnaosavanemate kandidaadid. Pressikonverents
Foto: Karin Kaljuläte

Сегодня руководитель делегации Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Мария Юферева-Скуратовски в качестве представителя фракции АЛДЕ выступила на пленарной сессии с речью. Темой ее выступления стал доклад по трудовым мигрантам в Восточной Европе и их влиянию.

По словам Юферевой-Скуратовски, речь идет об очень серьезной проблеме.

”В Восточной Европе среди трудовых мигрантов особенно выделяются украинцы: согласно статистике, в 2017 году их число составило порядка 4,5 миллиона. К ним добавились, например, 3 миллиона трудовых мигрантов из Румынии, 2,5 миллиона из Польши и один миллион из Болгарии. Цифры значительные, и если трудовые мигранты не могут отстаивать свои интересы, у них и у их семей возникают серьезные социальные проблемы”, — сказала она.

В своем докладе Юферева-Скуратовски коснулась и ситуации в Эстонии.

”У нас также много трудовых мигрантов из Украины. Многие из них приезжают в Эстонию со своими семьями и детьми. Случались ситуации, где у трудовых мигрантов и их детей не было необходимой регистрации. Таким образом, у детей фактически не было права учиться в школе и посещать детский сад. Я считаю, что в сотрудничестве с другими государствами мы должны найти решение проблем, связанных с трудовыми мигрантами”, — сказала Юферева-Скуратовски.

Эстония стала членом Совета Европы в 1993 году. С этих пор наше государство в Парламентской ассамблее Совета Европы представляет созданная для этого делегация Рийгикогу.

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