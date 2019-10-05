"У нас много трудовых мигрантов из Украины". Юферева-Скуратовски выступила в ПАСЕ с докладом

По словам Юферевой-Скуратовски, речь идет об очень серьезной проблеме.

”В Восточной Европе среди трудовых мигрантов особенно выделяются украинцы: согласно статистике, в 2017 году их число составило порядка 4,5 миллиона. К ним добавились, например, 3 миллиона трудовых мигрантов из Румынии, 2,5 миллиона из Польши и один миллион из Болгарии. Цифры значительные, и если трудовые мигранты не могут отстаивать свои интересы, у них и у их семей возникают серьезные социальные проблемы”, — сказала она.

В своем докладе Юферева-Скуратовски коснулась и ситуации в Эстонии.

”У нас также много трудовых мигрантов из Украины. Многие из них приезжают в Эстонию со своими семьями и детьми. Случались ситуации, где у трудовых мигрантов и их детей не было необходимой регистрации. Таким образом, у детей фактически не было права учиться в школе и посещать детский сад. Я считаю, что в сотрудничестве с другими государствами мы должны найти решение проблем, связанных с трудовыми мигрантами”, — сказала Юферева-Скуратовски.