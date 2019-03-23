"У нас если Лаврентий Игоревич что-то говорит, то его слово закон”. Заключенные о происходящем в эстонской политике

”Но политики только так и поступают. И также я слабо представляю себе, что выберу охранника Ахмеда, но потом вдруг скажу, что хочу обратно к Игорю. В реальной жизни дела так не делаются. Не понимаю, почему политики не могут этого понять. Весь третий блок наблюдает за происходящем в политике с полным недоумением”, — говорит мужчина.

Заключенного Тартуской тюрьмы Урмаса удивляет стратегия ведения переговоров Каи Каллас. ”Сначала она говорит, что предпочитает Isamaa и соцдемов, а потом приглашает на переговоры Центристскую партию, после чего снова хочет вести дела с Isamaa и соцдемами. Знаете, если бы я стал в алкогольном магазине метаться между ”Белым аистом” и Viru Valge, то сразу же вызвал бы интерес охранников и остался без бутылки”.

”Такая неспособность принимать решения указывает на отсутствие жизненного опыта. Кая Каллас всю жизнь работала в кабинете с кондиционером. Сидела ли она хоть несколько дней в арестном доме? Нет! Вот отсюда у этих ошибок ноги и растут”, — рассуждает Урмас.