"У нас если Лаврентий Игоревич что-то говорит, то его слово закон”. Заключенные о происходящем в эстонской политике

”Политики совершенно отрешились от реальной жизни. Я слабо переставляю себе, что я заявляю, что с надзирателем Игорем сотрудничать не буду и хочу, чтобы моими тюремными охранниками были Ахмед и Артур. Это невозможно”, — передает Eesti Ekspress слова заключенного Вируской тюрьмы Владимира.
”Но политики только так и поступают. И также я слабо представляю себе, что выберу охранника Ахмеда, но потом вдруг скажу, что хочу обратно к Игорю. В реальной жизни дела так не делаются. Не понимаю, почему политики не могут этого понять. Весь третий блок наблюдает за происходящем в политике с полным недоумением”, — говорит мужчина.
Заключенного Тартуской тюрьмы Урмаса удивляет стратегия ведения переговоров Каи Каллас. ”Сначала она говорит, что предпочитает Isamaa и соцдемов, а потом приглашает на переговоры Центристскую партию, после чего снова хочет вести дела с Isamaa и соцдемами. Знаете, если бы я стал в алкогольном магазине метаться между ”Белым аистом” и Viru Valge, то сразу же вызвал бы интерес охранников и остался без бутылки”.
”Такая неспособность принимать решения указывает на отсутствие жизненного опыта. Кая Каллас всю жизнь работала в кабинете с кондиционером. Сидела ли она хоть несколько дней в арестном доме? Нет! Вот отсюда у этих ошибок ноги и растут”, — рассуждает Урмас.
Заключенный Таллиннской тюрьмы Арсений в свою очередь не понимает, как некоторые центристы осмеливаются спорить с председателем партии Юри Ратасом по поводу коалиции с EKRE. „У нас если Лаврентий Игоревич говорит что-то, то его слово закон. Не представляю, что должно произойти, чтобы какой-то левый конокрад начал перечить Лаврентию Игоревичу. А в Центристской партии перечат. Полный бардак, а не управление государством. Хорошо бы отправить к ним Лаврентия Игореваича, чтобы он научил их уму-разуму”.
Другие заключенные также говорят, что происходящее в эстонской политике им непонятно.