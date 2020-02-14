14.02.2020, 16:45

"У нас e-государство. Факелы должны быть электрическими". Пожар в комментах RusDelfi после вопроса про шествие на 24 февраля

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EST 25
TÜ 100 tõrvikurongkäik
TÜ 100 tõrvikurongkäikFoto: Argo Ingver

Вчера в редакцию RusDelfi пришло письмо от читательницы. Она удивлялась, почему мэр города не в силах запретить факельные шествия. Михаил Кылварт ответил. Но факелы разожгли настоящий пожар в комментариях RusDelfi и в наших соцсетях. Кто-то считает, такое шествие традицией Германии 30-х, кто-то считает, что свобода собраний превыше всего. Лучшие комментарии мы собрали вместе. Давайте читать.

Орфография и пунктуация комментаторов сохранена.

Померания
В довоенные годы в республике не проводили факельных шествий,все стыдливо знают откуда это перекочевало,это реальное вербальное нападение и угроза жизни национальным меньшинствам.

вот вам и Юрьев день
в 1937 году в Германии ,тоже не запрещали.Пусть будет и здесь,под присмотром своего...Хельме

Сам по себе
Хороший был когда-то популярный лозунг: "Не играй с огнём!". Но всегда находились и находятся любители острых ощущений. А,если ещё эту игру с огнём одобрили,разрешили, то,как говорится "надо!". Потом уж поздно будет руками разводить.

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Керт
@Эстонией руководят бывшие коммунисты зачем запрещать такое шоу? Пускай туристы посмеются в доволь

Мэр города НЕ может регулировать государственные мероприятия. У него нет права. Даже если все станут ходить на ушах.

Корень
Шествия может и рарешены, но вот зачем с открытым огнём по центру города бродить? Техника Безопасности опять же...

У нас электронная республика Факелы должны быть электрическими на аккумуляторах.

Пусть ходят с электросваркой @верно! И c бенгальскими огнями. Лучше с фонариками!

Именно так и следует гасить провокации
Потому что письмо Кылварту по содержанию было откровенно провокационным. Тем более, написанным самым иезуитским способом.

Маргарита Терентьева
 А при чем тут Кылварт? Все же хотели свободу слова ,собраний,шествий!

Allan Tamm
 И почему мне читается как фекальное шествие

Alexander Levitski
Не поленитесь погуглить: факельные шествия - древняя традиция в Западной Европе ещё со времён Древнего Рима...

Viktoria Morhat
Alexander Levitski даже, если такая традиция и была, в то время Эстонии даже и не существовало.

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