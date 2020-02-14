"У нас e-государство. Факелы должны быть электрическими". Пожар в комментах RusDelfi после вопроса про шествие на 24 февраля

Орфография и пунктуация комментаторов сохранена.

Померания

В довоенные годы в республике не проводили факельных шествий,все стыдливо знают откуда это перекочевало,это реальное вербальное нападение и угроза жизни национальным меньшинствам.

вот вам и Юрьев день

в 1937 году в Германии ,тоже не запрещали.Пусть будет и здесь,под присмотром своего...Хельме

Сам по себе

Хороший был когда-то популярный лозунг: "Не играй с огнём!". Но всегда находились и находятся любители острых ощущений. А,если ещё эту игру с огнём одобрили,разрешили, то,как говорится "надо!". Потом уж поздно будет руками разводить.

Керт

@Эстонией руководят бывшие коммунисты зачем запрещать такое шоу? Пускай туристы посмеются в доволь

Мэр города НЕ может регулировать государственные мероприятия. У него нет права. Даже если все станут ходить на ушах.

Корень

Шествия может и рарешены, но вот зачем с открытым огнём по центру города бродить? Техника Безопасности опять же...

У нас электронная республика Факелы должны быть электрическими на аккумуляторах.

Пусть ходят с электросваркой @верно! И c бенгальскими огнями. Лучше с фонариками!

Именно так и следует гасить провокации

Потому что письмо Кылварту по содержанию было откровенно провокационным. Тем более, написанным самым иезуитским способом.