У нарвского пограничника с 10-летним стажем нашлось российское гражданство. Он уволен

Как сообщил Департамент полиции и погранохраны, по поводу случившегося он предоставил две разных версии. ”Нам он утверждал, что не получал гражданства РФ, но унаследовал его в детстве по отцу, но говорил и то, что ходатайствовал о получении второго гражданства, будучи молодым — до поступления в школу пограничников”, — поведало ведомство.

Так, остается неясным, как и когда экс-пограничник на самом деле получил российское гражданство. По закону, нельзя трудиться в органах с иным гражданством. Особо важно это в контексте того, что у чиновника был доступ к особо важным данным, так как он трудился на границу Эстонии и России на Нарвском погранпункте.

Как сообщила полиция, этот человек трудился в их рядах с 2008 года: то есть, все это время он имел двойное гражданство. Он — гражданин Эстонии по рождению, и, по его собственным словам, оповестил государство о наличии двойного гражданства при устройстве на службу. По словам же ведомства, при выяснении обстоятельств это утверждения подтверждения не нашло.

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