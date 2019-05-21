"У нацистской Германии были положительные элементы" и "русскоязычным никогда не стать эстонцами". Мадисон и Каалеп дали интервью Guardian

Шумное движение EKRE с окраины в сердце правительства представляет собой, по оценке Guardian, значительную неудачу политики мейнстрима.

Guardian отмечает, что вместо формирования коалиции с Партией реформ Ратас проигнорировал предупреждения от союзников в Брюсселе и организовал консервативную коалицию с ультраправой партией, что позволило ему остаться премьер-министром. "Он просто спустил все свои ценности по трубе, чтобы остаться премьер-министром", — сказала Кая Каллас.

Журналист Вилья Кийслер говорит Guardian, что главный редактор Postimees позвонил ей через некоторое время после формирования коалиции и сказал, что статья, которую она написала об EKRE, слишком агрессивная и она должна смягчить свою риторику.

"Я всегда критиковала находящихся у власти, и этого никогда раньше не случалось", — сказала Кийслер, которая вместо самоцензуры решила уволиться. "Стиль и содержание всегда связаны, и я серьезно обдумывала каждое слово, запятую и точку. Если в статье-мнении нельзя быть резким и прямым, то какой в ней смысл?"

По словам Кийслер, ее атаковали на порталах EKRE и она получала по электронной почте и в Facebook угрозы насилием и изнасилованием, о чем она сообщила в полицию.

Guardian упоминает кофту президента Керсти Кальюлайд, которую она надела на церемонию вступления правительства в должность, с надписью "Sõna on vaba" ("Слово свободно"). Кальюлайд говорит, что надела ее из-за климата учащающихся вербальных атак против эстонских журналистов. "Это может привести к самоцензуре в том смысле, что больше не будут говорить, чтобы избежать такого шквала грязи, и я не хочу, чтобы это случилось", — сказала Кальюлайд Guardian.

Все-таки Кальюлайд дала свое одобрение новому правительству, сказав, что у нее нет формального права вето. "Если бы я думала, что подписание этого списка министров было бы большей опасностью, чем развязывание конституционного кризиса, то я могла бы это взвесить, но это не так", — сказала Кальюлайд.

Guardian упоминает уход Кальюлайд от принесения присяги обвиненного в семейном насилии Марта Куузика и затем отмечает, что Хельме назвал это поведением "эмоционально взвинченной женщины".

"Они подают пример, что это окей называть людей всевозможными именами, угрожать насилием. Мизогиния вытащена из шкафа, и это очень плохой знак для нашего общества", — прокомментировала Каллас.

Депутат парламента от EKRE Яак Мадисон назвал знаки превосходства белых "чистым троллингом", который не нужно воспринимать всерьез. Он признал, что "в партии, может быть, есть некоторые люди, которые действительно думают об этой власти и превосходстве белой расы", но сказал, что людей вышвырнули бы из партии только за экстремистские деяния, не за экстремистские мнения.

Когда Guardian спросила у Мадисона о посте в блоге, который он написал много лет назад и где хвалил экономику нацистской Германии, он не отрекся от своих взглядов: "Факт, что экономическое положение улучшилось. Это факт. Как это произошло? Это были очень неправильные вещи. Если засовывать людей в лагеря, это неправильно. Но это факт, что уровень безработицы был низкий", — заявил Мадисон.

По сведениям Guardian, Мадисон не единственный депутат парламента от EKRE, которого интересует экономика нацистской Германии. Глава молодежной организации EKRE "Синее пробуждение" Руубен Каалеп сказал, что правые политики не могут полностью отречься от имевшей определенные положительные элементы нацистской Германии. В интервью в шикарном ресторане поблизости от парламента Каалеп описывал Guardian свою миссию как борьбу против "замены коренных жителей", "гомосексуального плана" и "всемирной левой идеологической гегемонии".

Каалеп сказал, что не верит, что русскоязычных Эстонии когда-нибудь можно будет считать эстонцами, даже если бы они научились свободно говорить по-эстонски и идентифицировали себя как граждан Эстонии.