23.02.2021, 19:51

У моряков паромов Tõll и Tiiu обнаружили коронавирус. Число рейсов на острова временно сократили


EST
У моряков паромов Tõll и Tiiu обнаружили коронавирус. Число рейсов на острова временно сократили
Parvlaev Tiiu Foto: Ilmar Saabas

Сегодня у члена экипажа парома Tiiu, совершающего рейсы на остров Хийумаа, а также у моряка парома Tõll, работающего на линии Виртсу - Куйвасту (в направлении Сааремаа) обнаружили COVID-19.

Судоходная компания TS Laevad сообщила, что для обеспечения безопасности на переправах Виртсу - Куйвасту и Рохукюла - Хельтермаа временно сокращается число рейсов во вторник вечером и в среду.

В целях безопасности экипажа и пассажиров на борту обоих паромов будет проведена основательная дезинфекция. Купивших билеты пассажиров известят об изменениях с помощью SMS.

Уточнить измененный график можно на сайте praamid.ee.

По данным Департамента здоровья, у заболевших моряков контактов с пассажирами не было.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: