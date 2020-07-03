У молодых геологов и горных инженеров есть возможность получать стипендию размером около 500 евро в месяц

Научный сотрудник Института геологии Рутт Хинтс подтверждает, что спрос на экспертов по земным недрам довольно высокий, поэтому университет ищет возможности для мотивации студентов. ”Геологи и горные инженеры ожидаются на такие строительные и инфраструктурные мегапроекты, как туннель Таллинн-Хельсинки или Rail Baltica. В этих проектах наши студенты уже смогли применять свои познания земных недр. Также наши учащиеся принимали участие в международных экспедициях и работали в шахтах по всему миру”, — сказала Хинтс.

Будущие геологи и горные инженеры могут ежемесячно ходатайствовать о стипендии от TalTech в общей сумме около 480 евро. На стипендию в 160 евро могут претендовать студенты, укладывающиеся в номинальное время обучения; о стипендии в 100 евро могут ходатайствовать все студенты института геологии, чьи оценки не ниже 4,0 (первокурсники могут претендовать на нее со второго семестра, когда выяснятся первые учебные результаты). К тому же студенты могут ходатайствовать об учебном пособии размером 220 евро, которое выплачивается по обоснованной причине.

Только что получившая степень бакалавра по земным недрам Кристин Каху в прошлом году успешно претендовала на получение стипендии от Эстонского горного общества. ”Для получения стипендии необходимо быть активной как в учебе, так и в сфере специальности уже с первого семестра. Мне сильно помогло прохождение практики в Eesti Energia и желание отправиться на учебу за границу. А также нужно уметь хорошо составлять мотивационное письмо”, — описывает Каху условия для получения стипендии.

По ее словам, как правило студенты используют стипендию для финансирования каких-то серьезных трат. ”Лично для меня поддержка от Горного общества стала большой помощью. Я как раз направлялась на обучение в Австрию, а там стоимость жизни выше, чем в Эстонии”. Также она добавляет, что поддержка от крупных предприятий и организаций довольно сильно мотивирует и точно привлекает новых студентов на учебу в Институт геологии.

Институт геологии TalTech входит в факультет естествознания технического университета и объединяет предметы естествознания и инженерное образование, и готовит специалистов горной промышленности. Также ученые института исследуют то, в каких сырьевых материалах будет нуждаться Эстония в будущем и каковы наилучшие технологии для их добычи.