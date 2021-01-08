У местных самоуправлений и содержателей школ есть право решать — полностью или частично восстанавливать контактное обучение

Министр отметил, что хотя у местных самоуправлений и других содержателей школ есть право принимать соответственно ситуации решение — восстанавливать контактное обучение полностью или частично, нужно согласовывать свои действия с Департаментом здоровья.

"Моя рекомендация — обязательно восстанавливать контактную систему, но поскольку ситуация в каждом уезде разная, то действует такая же гибкая система, как осенью. Осенью была с этим некоторая путаница, но сейчас содержатели школ привыкли сами делать выбор".

"Я очень надеюсь, что контактное обучение восстановится, и будут сделаны лишь единичные исключения", — сказал министр.

Председатель Союза работников сферы образования Реэмо Волтри приветствует гибкий подход правительства к восстановлению контактного обучения.

По его словам, к этому нужно подходить постепенно и с умом, не считать решение правительство обязанностью, которое нужно бездумно бросаться выполнять. "Важно перед этим выяснить, будут ли ученики и учителя защищены, чтобы это не вело к резкому росту распространения вируса", — сказал Волтри.