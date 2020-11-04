У Мартина Хельме есть кандидаты на освобождающийся пост министра. Его имя утвердят в субботу

"Уже думал о новом кандидате в министры. Есть несколько хороших людей. Окончательное решение приму в ближайшие дни и представлю кандидата на утверждение собранию уполномоченных в субботу в Тарту", — сообщил Хельме.

Хельме выразил признательность Кокку за хорошую работу. "Хотел бы, чтобы он ее продолжил", — признался Хельме. "Рене привнесет во фракцию ценный опыт", — добавил Хельме, имея в виду возвращение Кокка к работе депутата Рийгикогу.

Рене Кокк сообщил сегодня, что уходит с поста министра по причинам, связанным со здоровьем.

"Мне жаль оставлять работу министра, но я должен подумать о своем здоровье и семье. Врачи дали мне очень ясный сигнал, что я должен изменить распорядок жизни, несколько сбавить темп".

Кокк получил на прошедших в марте 2019 года парламентских выборах 1500 голосов (округ Харью- и Рапламаа).

Замещающим Кокка депутатом является Кай Риммель (873 голоса). Она является членом экономической комиссии Рийгикогу.

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