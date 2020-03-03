У квартирных товариществ Хааберсти в почете мусорные домики и камеры наблюдения

„В этом году в районе Хааберсти больше всего ходатайств на установку домиков для мусорных контейнеров и приведение в порядок зоны возле мусорных контейнеров. Помимо этого, поступили ходатайства на расширение парковочной зоны, установки ограждения и установки камер наблюдения”, — объяснил старейшина Андре Ханимяги.

По словам Ханимяги, проект ”Дворы в порядок” даёт товариществам хорошую возможность с помощью финансовой поддержки города привести в порядок округу дома. ”Товарищества могут улучшить граничащую с землёй товарищества городскую территорию по целевому назначению и исходя из нужд товарищества. Тем самым можно изменить в лучшую сторону внешний вид двора”, — сказал старейшина и добавил, что он рад тому, что товарищества используют возможность для улучшения среды и создают для жителей более приятные условия проживания.

Действующие в столице квартирные товарищества в рамках проекта ”Дворы в порядок” для приведения в порядок дворовой территории могут ходатайствовать у города до 70% от стоимости проекта. Максимальная сумма пособия на одного ходатайствующего составляет 16 000 евро в год. В 2020 году в бюджете Таллинна на эту меру предусмотрено 760 000 евро.

Общая цель пособия — сделать городскую среду более привлекательной и улучшить качество жизни с помощью увеличения активности местных жителей и развития недоходных объединений.

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