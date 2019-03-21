У Кальюлайда на одного единомышленника меньше? Репинский не исключает сотрудничества с EKRE

”Я считаю, что на нас лежит большая ответственность как перед избирателями Центристской партии, так и перед страной в целом”, — заявил политик.

Мартин Репинский в ответ на это заявление отметил, что протестовать и давать оценки коалиции еще слишком рано и он ждет окончательных результатов переговоров. Репинский сказал, что стал бы голосовать против коалиции в том случае, если партнеры будут выступать за выход Эстонии из ЕС.

По мнению Репинского, Кальюлайд слишком рьяно разделяет партию на эстонское и русское крыло. ”Такое разделение неправильно. Все люди избраны в Рийгикогу на равных основаниях и избиратели также ждут от них результатов. Те политики, которые пытаются разделять, заблуждаются”.

Он признал, что в EKRE есть люди, с позицией которых он не согласен, но ”тем не менее, среди руководителей EKRE есть люди, взгляды которых более приемлемы”.



Что касается Кальюлайда, то, по словам Репинского, у него ”очень большой мандат, поэтому он имеет право проводить эту кампанию и отстаивать свои слова”.

