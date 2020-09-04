У иностранного участника таллиннского триатлона Ironman обнаружен коронавирус
У одного из спортсменов, прибывших в Эстонию на соревнования по триатлону Tallinna Ironman, взятая 2 сентября проба на коронавирус дала положительный результат.
У одного из спортсменов, прибывших в Эстонию на соревнования по триатлону Tallinna Ironman, взятая 2 сентября проба на коронавирус дала положительный результат.
Согласно правилам, установленным организатором соревнований и Департаментом здоровья, тесты сдают все спортсмены, прибывающие из эпидемиологически неблагополучных стран. Инфицированный спортсмен помещен на карантин, к нему применяются все предусмотренные в этом случае процедуры.
Согласно распоряжению организаторов и медиков, спортсмен до результата теста находился в изоляции, он не общался с другими участниками, поэтому его болезнь не повлияет на проведение мероприятия.
На проводимый в субботу триатлон Tallinna Ironman зарегистрировались почти 1700 атлетов, из них 70% — зарубежные участники.
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