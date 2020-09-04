У иностранного участника таллиннского триатлона Ironman обнаружен коронавирус

Согласно правилам, установленным организатором соревнований и Департаментом здоровья, тесты сдают все спортсмены, прибывающие из эпидемиологически неблагополучных стран. Инфицированный спортсмен помещен на карантин, к нему применяются все предусмотренные в этом случае процедуры.

Согласно распоряжению организаторов и медиков, спортсмен до результата теста находился в изоляции, он не общался с другими участниками, поэтому его болезнь не повлияет на проведение мероприятия.

На проводимый в субботу триатлон Tallinna Ironman зарегистрировались почти 1700 атлетов, из них 70% — зарубежные участники.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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