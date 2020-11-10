У игравшего в Таллинне немецкого гандболиста выявили коронавирус

Гандбольный союз Германии (DHB) подтвердил, что у игрока сборной, которая в воскресенье играла в Таллинне, выявлен коронавирус.
В связи с этим Эстонский гандбольный союз решил направить всех игроков сборной и подсобный персонал в самоизоляцию.
Эстонские спортсмены также протестировались, и их результаты негативные. Повторные анализы они сдадут в четверг.
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