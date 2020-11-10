10.11.2020, 07:15

У игравшего в Таллинне немецкого гандболиста выявили коронавирус


EST
Käsipall Eesti vs Saksamaa
Käsipall Eesti vs Saksamaa Foto: Andres Putting

Гандбольный союз Германии (DHB) подтвердил, что у игрока сборной, которая в воскресенье играла в Таллинне, выявлен коронавирус.

В связи с этим Эстонский гандбольный союз решил направить всех игроков сборной и подсобный персонал в самоизоляцию.

Эстонские спортсмены также протестировались, и их результаты негативные. Повторные анализы они сдадут в четверг.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Читайте также: