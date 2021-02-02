У Хааберсти будет русский старейшина

Руководитель телеканала TVN Олег Беседин сообщил в своем фэйсбуке, что новым старейшиной Хааберсти станет Олег Силянов.
До недавнего времени Силянов занимал должность заместителя старейшины, однако на следующей неделе получит повышение по службе в связи с переходом своего начальника Андре Хаанимяги на должность генерального секретаря Центристской партии.
"Зарплата Силянова в роли и.о. старейшины составит 3810 евро в месяц", - сообщил Беседин.
Напомним, что в январе из-за коррупционного скандала с Porto Franco в отставку подал генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб.
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