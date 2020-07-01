01.07.2020, 08:05

У евреев слишком много власти? Атаку на WTC провела Америка? НАТО оккупировал Эстонию? Каким фейкам жители Эстонии верят охотнее всего

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Хелийз Немсицверидзе
EST
У евреев слишком много власти? Атаку на WTC провела Америка? НАТО оккупировал Эстонию? Каким фейкам жители Эстонии верят охотнее всего
Скриншот

В русскоязычном сегменте Facebook появилась новость, которая утверждает, что каждый третий эстоноземелец считает, что блок НАТО оккупировал Эстонию (см фото).

Что утверждается?

В посте утверждается:
1. 28% жителей Эстонии верят в то, что страна оккупирована НАТО;
2. 30% эстоноземельцев считает, что единственная цель НАТО в Эстонии — провоцирование России.

Как обстоят дела на самом деле?

На прошлой неделе аналитический центр Globsec, специализирующийся на темах безопасности, опубликовал исследование, в котором рассматривалось доверие к распространяемым в Центральной и Восточной Европе теориям заговора. Часть исследования, которая касалась доверия к НАТО и Евросоюзу, была связана с картографированием самых распространенных в регионе ложных наррративов.

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Новость, опубликованная на пророссийском новостном канале, не упоминает, что представленные утверждения были взяты из подраздела самого исследования, в котором участникам исследования были представлены различные теории заговора и фейки.

Из русскоязычной новости можно было понять, что речь идет об отдельном исследовании, в котором данные утверждения не были изначально отнесены к ложным. Но на самом деле участники исследования были в курсе, что в случае перечисленных утверждений речь идет о теориях заговора или дезинформации.

Таким образом, эстонским участникам был перечислен ряд различных фейков, а отвечающим предлагалось взвесить, поверят они в них или нет. В ходе исследования тысяча отобранных по случайной выборке жителей должны были ответить по шкале "соглашусь — не соглашусь".

Для эстоноземельцев были приготовлены следующие ложные утверждения:

- Террористическую атаку на Всемирный торговый центр в сентябре 2001 года совершила не Аль-Каида, а само правительство США;

- У евреев слишком много власти, они на самом деле являются закулисными руководителями мирового правительства и всемирных институтов;

- Мировой политикой управляют не избранные главы государств, а подпольные организации, цель которых — установить тоталитарный мировой порядок;

- НАТО не в силах военным образом защитить Эстонию, так как Россия значительно сильнее НАТО;

- Единственная цель НАТО в Эстонии — провоцировать Россию;

- В Эстонии не было советской оккупации, республика добровольно и законно вошла в СССР.

Если мы вернемся к появившимся в Facebook (ложным) утверждениям, то увидим, что утверждения о том, что НАТО якобы оккупирует Эстонию, отвечающим вообще не предлагали. Зато это спрашивали у жителей Латвии и Литвы, где соответственно 13 и 26 % участников опроса согласились с тем, что такой пророссийский нарратив в самом деле в стране распространен.

Что касается утверждения о провоцировании России, то действительно, согласно исследованию, 30% эстонских участников исследования поверят в фейк о том, что якобы единственная цель присутствия НАТО в стране — это раздражение восточного соседа.

Обобщая результаты исследования в Эстонии, можно сказать, что на фейк готовы клюнуть 28% людей.

Решение: речь идет об ошибочных ссылках, где материалы исследования были представлены половинчато под видом правдивой информации. Представленные в новости цифры имеют место быть, но не упоминается о том, что речь идет об аналитическом исследовании, посвященном распространению дезинформации.

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