У евреев слишком много власти? Атаку на WTC провела Америка? НАТО оккупировал Эстонию? Каким фейкам жители Эстонии верят охотнее всего

Что утверждается?

В посте утверждается:

1. 28% жителей Эстонии верят в то, что страна оккупирована НАТО;

2. 30% эстоноземельцев считает, что единственная цель НАТО в Эстонии — провоцирование России.

Как обстоят дела на самом деле?

На прошлой неделе аналитический центр Globsec, специализирующийся на темах безопасности, опубликовал исследование, в котором рассматривалось доверие к распространяемым в Центральной и Восточной Европе теориям заговора. Часть исследования, которая касалась доверия к НАТО и Евросоюзу, была связана с картографированием самых распространенных в регионе ложных наррративов.

Новость, опубликованная на пророссийском новостном канале, не упоминает, что представленные утверждения были взяты из подраздела самого исследования, в котором участникам исследования были представлены различные теории заговора и фейки.

Из русскоязычной новости можно было понять, что речь идет об отдельном исследовании, в котором данные утверждения не были изначально отнесены к ложным. Но на самом деле участники исследования были в курсе, что в случае перечисленных утверждений речь идет о теориях заговора или дезинформации.

Таким образом, эстонским участникам был перечислен ряд различных фейков, а отвечающим предлагалось взвесить, поверят они в них или нет. В ходе исследования тысяча отобранных по случайной выборке жителей должны были ответить по шкале "соглашусь — не соглашусь".

Для эстоноземельцев были приготовлены следующие ложные утверждения:

- Террористическую атаку на Всемирный торговый центр в сентябре 2001 года совершила не Аль-Каида, а само правительство США;

- У евреев слишком много власти, они на самом деле являются закулисными руководителями мирового правительства и всемирных институтов;

- Мировой политикой управляют не избранные главы государств, а подпольные организации, цель которых — установить тоталитарный мировой порядок;

- НАТО не в силах военным образом защитить Эстонию, так как Россия значительно сильнее НАТО;

- Единственная цель НАТО в Эстонии — провоцировать Россию;

- В Эстонии не было советской оккупации, республика добровольно и законно вошла в СССР.