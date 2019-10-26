У этого жителя Ыйсмяэ замечательное хобби — в своей квартире он коллекционирует бомбы!

Фантастическая коллекция Урмаса рождалась с трудом и усилиями. Ройся постоянно на Osta.ee. Езди по рынкам и антикварным ярмаркам и благодари щедрую судьбу, если какой-нибудь бородатый старик притащил на рынок свою сумку со снарядами и боеприпасами. Иногда везет. В начале мая Урмас ездил на ярмарку Тагади, бородатый продавец снарядов дал ему в придачу два осколочных зажигательных трассирующих снаряда (ОЗТ) российского происхождения, калибр 20 мм. Хорошо полюбоваться вечером при свете свечи. Душа Урмаса пела от радости.



Foto: Erakogu





Foto: Erakogu

Но конечно! Слабонервных и истериков хватает везде. Кто-то увидел и пожаловался, что смотри, опять он идет с бомбой во внутреннем кармане. Звякнул куда надо, и важные особы сбежались к Урмасу. Люди КаПо и саперы, и прокурор, и служебная собака, и кого там только не было. Прокурор с полыхающими щеками рассказывал, что такой большой партии взрывных устройств долгое время не обнаруживали ни в чьей квартире! Возбудили уголовное дело, Урмас предстал перед судом.

Все это произошло в 2013 году. И что выяснилось: опасны были только электродетонатор и эти два ОЗТ снаряда, которые Урмас получил в придачу на ярмарке. Сапер взял снаряды, выехал за город, прикрепил провода и поднял на воздух. Сказал, что если бы такое случилось рядом с тобой, ты был бы обречен.

Для Урмаса это был шок. Урмас уверял, положа руку на сердце, что такого он от бомб не ожидал. Что ОЗТ снаряды способны на такое! Нет! Бородатый мужчина с ярмарки Тагади тоже ведь сказал, что ничего плохого здесь не случится.

Тогдашний защитник Урмаса Свен Силлар спрашивал в суде: как Урмас должен был знать, что эта штуковина взорвется? Ты ведь не можешь додуматься до такого! И потом эта пластмассовая деталька, которая называется детонатор. Уже в 1980 году она была у Урмаса где-то на дне ящика и никому не мешала. Урмас не имел ни малейшего представления, что этой штуковиной ты можешь разнести свое жилье, если к нему прикрутить бомбу.



Все было как было, Урмас был наказан по части 1 статьи 415 Пенитенциарного кодекса. Незаконный оборот взрывных устройств. Много он не получил, денежный штраф 500 евро и тот условно (три года испытательного срока) плюс судебные издержки. Но у Урмаса есть стержень. Страсть коллекционера в нем не угасла, и работа по сбору бомб продолжилась.

Теперь опять! В начале сентября снова начались крики и жалобы. Опять Урмас кому-то помешал! Бомбы в многоквартирном доме! Пестрые ленты натянули в Ыйсмяэ вокруг дома, и похожая на луноход машина увезла коллекцию Урмаса. Урмаса взяли под стражу на два месяца. Расследование идет, увидим, что там выйдет. Взорвется ли что-нибудь в руках экспертов и в этот раз, еще неизвестно. И если там есть какая-нибудь деталька, которая разнесет полдома, то Урмас этого не хотел. Он не желает никому зла или дурного.

PS. Да, в 1999 году Урмас украл из магазина Ярвеотса рыбные палочки Esva, и в 2002-2008 годах он с десяток раз должен был заплатить штраф за проступки. Но с кем не бывает. Об это не стоит и говорить.