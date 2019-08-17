17.08.2019, 08:01
У эстонской молодежи открывается для работы еще одна экзотическая страна
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил позавчера, что правительство решило подписать договор с Японией, на основании которого у молодежи в возрасте 18-30 лет расширятся возможности для труда и отдыха в этой стране.
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