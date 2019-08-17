У эстонской молодежи открывается для работы еще одна экзотическая страна

"Он предусматривает, как и в случае с действующими договорами с Австралией и Канадой, что эстоноземельцам в возресте до 30 лет будут выдаваться визы на 12 месяцев с правом работать и передвигаться по Японии. Естественно, точно так же, как и гражданам Японии в Эстонии", — сказал Рейнсалу.