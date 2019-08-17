У эстонской молодежи открывается для работы еще одна экзотическая страна

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил позавчера, что правительство решило подписать договор с Японией, на основании которого у молодежи в возрасте 18-30 лет расширятся возможности для труда и отдыха в этой стране.
"Он предусматривает, как и в случае с действующими договорами с Австралией и Канадой, что эстоноземельцам в возресте до 30 лет будут выдаваться визы на 12 месяцев с правом работать и передвигаться по Японии. Естественно, точно так же, как и гражданам Японии в Эстонии", — сказал Рейнсалу.
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