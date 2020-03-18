У эстонских военных выявлен третий больной. Многие призывники могут завершить службу раньше срока

130 человек находятся в изоляции с подозрительными симптомами, по всей видимости, это грипп. Еще 300 человек изолированы по той причине, что они контактировали с носителями коронавируса.

По словам командующего, число заболевших, вероятно, будет расти как в среде гражданских, так и среди военных.

Как уже сообщалось, в проведении учений Kevadtorm ("Весенний шторм") внесены изменения. Уже призванные на учения резервисты могут сами решать - явиться или нет. Если они примут решение не участвовать в учениях, то нужно будет об этом сообщить Силам обороны.

По словам Херема, в скором времени развитие событий покажет, требуется ли для обеспечения режима чрезвычайной ситуации помощь военных. "На данный момент необходимости не вижу, но через какое-то время помощь может понадобиться", - сказал он.

Как уже сообщалось, увольнительные в армии сейчас запрещены. Пересмотр этого решения возможен не ранее начала апреля.

"Если количество заболевших будет увеличиваться, по всей вероятности, мы отменим учения Kevadtorm, и в результате этого срочная служба для многих завершится раньше", - сказал Херем о призванных в армию осенью и летом прошлого года.

По поводу призванных в январе Херем сказал, что, возможно, они будут просто отправлены в отпуск, хотя всё зависит от того, какая будет ситуация в сфере безопасности.

По словам командующего, не исключено что следующий призыв будет малочисленнее, чем планировалось, но большой проблемы он в этом не видит.