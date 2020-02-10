У эстонских полицейских появились слуги. Что это значит?

На официальном портале Департамента полиции и погранохраны в разделе "Контакты" при переходе на русских язык наблюдается забавный курьез: глава того или иного отдела назван "лидером", а его подчиненные "слугами".
На курьез обратил внимание в своем Фэйсбуке общественный деятель Евгений Криштафович. Это сразу же вызвало вполне однозначную реакцию пользователей. Так бывший журналист, а ныне IT-предприниматель Кирилл Крабу написал, что "Перепродавать Гугл несложно и местами даже приятно", намекая на то, что слова “Liider” и “Teenrid” переводились с помощью инструмента Google Translate без участия человека.
Если вы находите забавные случаи перевода (с эстонского на русский и наоборот), присылайте нам на rus@delfi.ee или воспользовавшись сервисом "Я - журналист".
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