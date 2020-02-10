У эстонских полицейских появились слуги. Что это значит?

На курьез обратил внимание в своем Фэйсбуке общественный деятель Евгений Криштафович. Это сразу же вызвало вполне однозначную реакцию пользователей. Так бывший журналист, а ныне IT-предприниматель Кирилл Крабу написал, что "Перепродавать Гугл несложно и местами даже приятно", намекая на то, что слова Juht и teenistujad переводились с помощью инструмента Google Translate без участия человека.

Комментирует редактор сайта Департамента полиции и погранохраны Валтер-Кристьян Оберг:

"К сожалению, при переходе на новую версию домашней страницы департамента в перевод закрались досадные ошибки. Благодарим внимательных клиентов, заметивших их и сообщивших нам об этом. Эти ошибки будут, конечно же, исправлены".

В 15:08 полиция сообщила, что исправила ошибки.

Если вы находите забавные случаи перевода (с эстонского на русский и наоборот), присылайте нам на rus@delfi.ee или воспользовавшись сервисом "Я — журналист".