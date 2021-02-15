У Эстонии впервые появилась возможность отправить в космос своего астронавта

Представить свою кандидатуру можно с 31 марта по 28 мая на сайте Европейского космического агентства. За этим последует процесс выбора на должность длиной в шесть этапов, который должен завершиться примерно в октябре 2022 года.

Эстония была членом Европейского космического агентства уже пять лет, но за это время это первый раз, когда открывается поиск астронавтов. Поэтому для граждан Эстонии впервые открылась своя возможность подать свои кандидатуры на такую необычную должность.

Тем не менее эстоноземельцы уже работают в Европейском космическом агентстве на других должностях. Для тех, кто не хочет лететь в космос, но интересуется связанной с этим работой, открыта также возможность практики в космическом агентстве.