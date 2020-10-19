У Эстонии составлен предварительный план по вакцинации от коронавируса

Эстония подписала предварительный договор на покупку вакцины с Astra Zeneca, которой должно хватить для вакцинирования половины населения. Если в Финляндии план по вакцинации будет готов к ноябрю, то в Эстонии он уже есть, сообщил министр социальных дел страны Танель Кийк.

На первых порах вакцины всем не хватит. "Первые группы риска — клиенты домов по уходу, работники здравоохранения и люди, страдающие определенными хроническими заболеваниями, у которых есть повышенный риск тяжелых последствий при заражении коронавирусом", — сказал Кийк.

Когда будет возможность получить прививку у обычных людей? Министр надеется, что в течение следующего года. "Если спросить, будет ли это первый, второй, третий или четвертый квартал, то оптимисты надеются, что это будет второй квартал, а пессимисты говорят в лучшем случае о четвертом. Поэтому можно сказать, что реалисты рассчитывают на третий квартал", — сказал Кийк.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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