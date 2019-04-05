"У Эстонии и России двусторонние отношения". Керсти Кальюлайд рассказала, о чем будет говорить с Путиным

"Сама встреча является сигналом. Посмотрите, эстонские дипломаты и политики много говорят в мире о России, но на самом деле сложно понять, почему при этом не разговаривают с Россией. Зная, что у нас довольно мало точек соприкосновения, само по себе важно провести эту встречу", — сказала Керсти Кальюлайд в интервью "Актуальной камере".

"Мы всегда говорим об Украине, говорим о Грузии. Мы пытаемся понять, какие могут быть пути решения для выполнения Минских соглашений. Мы обсудим двухсторонние отношения, потому что не стоит забывать, что у Эстонии и России все-таки есть двусторонние отношения. Это приграничное сотрудничество, это культурное сотрудничество", — добавила Кальюлайд.