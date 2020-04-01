У Эстонии есть ”тайное оружие”, от которого в условиях кризиса не отказались бы многие другие страны

”Производство решений MMH — не вопрос пары дней. Речь идет о неделях. И это зависит от конкретных потребностей, насколько большое и сложное решение требуется”, — говорит Цахкна. Также многое зависит от цепочки поставок, поскольку международное производство и товарообмен, особенно в области медицины, сейчас испытывает проблемы.
Уникальным инфекционный центр MMH делает то, что благодаря пониженному давлению внутри центра инфекция не распространяется за ее пределы, а специальная система очистки обеспечивает обуздание вируса внутри госпиталя.
”В случае пандемии — или эпидемии, как сейчас — и мы видим это на примере Италии, система здравоохранения и больницы заражаются и обычная медицина выходит из строя. Наши решения передвижные. Они быстро устанавливаются и позволяют функционировать на параллельных уровнях: от приема больных коронавирусом до интенсивной терапии”, — поясняет Цахкна.
Министр социальных дел Танель Кийк сообщил, что вчера попросил министра обороны начать приготовления по транспортировке полевого госпиталя на Сааремаа. Он отметил, что пока ходатайства от Департамента здоровья о привлечении госпиталя не поступало, но ”если такая необходимость возникнет, государство должно как можно быстрее переправить его туда”. ”Это больница с усиленной мощностью интенсивного лечения”, — добавил Кийк.
”В больнице имеется триажная зона, по восемь койко-мест в отделении экстренной медицины и интенсивной терапии, четыре — в хирургии и 40 в общей палате, а также диагностика. Также имеется аптека и модули стерилизации и поддержки”, — рассказал главный врач Сил обороны подполковник Тарго Лусти и отметил, что сейчас они ведут подготовку к передаче больницы в распоряжение государственной системы здравоохранения.
В Департаменте здоровья сообщили, что запустить работу госпиталя на Сааремаа планируется в четверг. Он будет установлен возле больницы Курессааре. Также на остров для обслуживания госпиталя прибудет команда медиков. Всего будет создано 20 новых койко-мест с возможностью интенсивной терапии.
Одна из крупнейших строительных фирм Эстонии Merko Ehitus сообщила, что в случае необходимости готова помочь с возведением полевых госпиталей.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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