У Эстонии есть ”тайное оружие”, от которого в условиях кризиса не отказались бы многие другие страны

Аналогичным ”тайным оружием” располагают далеко не все страны. Речь идет о разработанном эстонской фирмой решении, которое прошло боевое крещение множеством учений НАТО. Полевой госпиталь Golden Hour MMH — результат совместной семилетней работы Semetron AS и Maru AS. За его продажу и экспорт отвечает Маргус Цахкна. Производство и комплектация осуществляются в Эстонии.

Фирмы Maru Metall AS и MDSC Systems OÜ (дочерние предприятия Maru AS) изготавливают контейнеры, в которых устанавливается больница, а Semetron оснащает ее медицинскими принадлежностями и технологиями и отвечает за обучение.

”Они быстро устанавливаются и не нуждаются в особой логистике. По сути это высокотехнологичная больница в обычном контейнере, — поясняет Цахкна. — По сути за один час можно возвести в лесу Северо-Эстонскую региональную больницу”.



Graafika: Kristjan Gabral



С 2015 года одна из больниц MMH находится в распоряжении Сил обороны. За это время она ”приняла участие” во множестве учений и получила признание на международном уровне. Так, эстонское подразделение в 2017 году отлично показало себя в учениях военных медиков НАТО Vigorous Warrior близ Берлина. Представители Эстонии очень хорошо справились с заданием, а в ходе тех же учений в 2019 году в Румынии закрепили успех.

На базе госпиталя Semetron и MDSC Systems OÜ разработали также решения для инфекционного лечения, и спрос сейчас на это очень большой. Предполагается, что первые крупные договора будут заключены уже в ближайшие дни.