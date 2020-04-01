01.04.2020, 07:20

У Эстонии есть ”тайное оружие”, от которого в условиях кризиса не отказались бы многие другие страны

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У Эстонии есть ”тайное оружие”, от которого в условиях кризиса не отказались бы многие другие страны
Välihaigla loodetakse käivitada Saaremaal neljapäeval. See paigaldatakse Kuressaare haigla kõrvale ja hakkab toimima sealse haigla osana.Illustratsioon: kuvatõmmis

В распоряжении Сил обороны Эстонии уже пять лет находится мобильный полевой госпиталь, который в случае необходимости можно использовать для лечения больных коронавирусом, пишет Eesti Päevaleht.

Аналогичным ”тайным оружием” располагают далеко не все страны. Речь идет о разработанном эстонской фирмой решении, которое прошло боевое крещение множеством учений НАТО. Полевой госпиталь Golden Hour MMH — результат совместной семилетней работы Semetron AS и Maru AS. За его продажу и экспорт отвечает Маргус Цахкна. Производство и комплектация осуществляются в Эстонии.

Фирмы Maru Metall AS и MDSC Systems OÜ (дочерние предприятия Maru AS) изготавливают контейнеры, в которых устанавливается больница, а Semetron оснащает ее медицинскими принадлежностями и технологиями и отвечает за обучение.

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”Они быстро устанавливаются и не нуждаются в особой логистике. По сути это высокотехнологичная больница в обычном контейнере, — поясняет Цахкна. — По сути за один час можно возвести в лесу Северо-Эстонскую региональную больницу”.

Graafika: Kristjan Gabral


С 2015 года одна из больниц MMH находится в распоряжении Сил обороны. За это время она ”приняла участие” во множестве учений и получила признание на международном уровне. Так, эстонское подразделение в 2017 году отлично показало себя в учениях военных медиков НАТО Vigorous Warrior близ Берлина. Представители Эстонии очень хорошо справились с заданием, а в ходе тех же учений в 2019 году в Румынии закрепили успех.

На базе госпиталя Semetron и MDSC Systems OÜ разработали также решения для инфекционного лечения, и спрос сейчас на это очень большой. Предполагается, что первые крупные договора будут заключены уже в ближайшие дни.

”Производство решений MMH — не вопрос пары дней. Речь идет о неделях. И это зависит от конкретных потребностей, насколько большое и сложное решение требуется”, — говорит Цахкна. Также многое зависит от цепочки поставок, поскольку международное производство и товарообмен, особенно в области медицины, сейчас испытывает проблемы.

Уникальным инфекционный центр MMH делает то, что благодаря пониженному давлению внутри центра инфекция не распространяется за ее пределы, а специальная система очистки обеспечивает обуздание вируса внутри госпиталя.

”В случае пандемии — или эпидемии, как сейчас — и мы видим это на примере Италии, система здравоохранения и больницы заражаются и обычная медицина выходит из строя. Наши решения передвижные. Они быстро устанавливаются и позволяют функционировать на параллельных уровнях: от приема больных коронавирусом до интенсивной терапии”, — поясняет Цахкна.

Министр социальных дел Танель Кийк сообщил, что вчера попросил министра обороны начать приготовления по транспортировке полевого госпиталя на Сааремаа. Он отметил, что пока ходатайства от Департамента здоровья о привлечении госпиталя не поступало, но ”если такая необходимость возникнет, государство должно как можно быстрее переправить его туда”. ”Это больница с усиленной мощностью интенсивного лечения”, — добавил Кийк.

”В больнице имеется триажная зона, по восемь койко-мест в отделении экстренной медицины и интенсивной терапии, четыре — в хирургии и 40 в общей палате, а также диагностика. Также имеется аптека и модули стерилизации и поддержки”, — рассказал главный врач Сил обороны подполковник Тарго Лусти и отметил, что сейчас они ведут подготовку к передаче больницы в распоряжение государственной системы здравоохранения.

В Департаменте здоровья сообщили, что запустить работу госпиталя на Сааремаа планируется в четверг. Он будет установлен возле больницы Курессааре. Также на остров для обслуживания госпиталя прибудет команда медиков. Всего будет создано 20 новых койко-мест с возможностью интенсивной терапии.

Одна из крупнейших строительных фирм Эстонии Merko Ehitus сообщила, что в случае необходимости готова помочь с возведением полевых госпиталей.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
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