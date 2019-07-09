09.07.2019, 13:50

"У эстонцев не было выбора, в какой форме воевать против большевиков". Нужно ли возвращать в Лихула скандальный памятник?

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Lihula sammas Lagedi Vabadusvõitluse muuseumis
Lihula sammas Lagedi Vabadusvõitluse muuseumisFoto: Tiit Blaat

Недавно на повестку дня вновь встал вопрос о возвращении в Лихула скандального памятника в честь эстонских солдат, воевавших на стороне Германии.

Член фракции EKRE и спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас сказал, что поддерживает идею о переносе памятника на прежнее место. ”Это очень хорошее начинание, поскольку это был памятник эстонским мужчинам. То, что во времена правительства Партса полиция с собаками и перцовым газом пришла разгонять людей, которые встали на защиту памятника, было неправильно”. Он отметил, что хотя солдат на памятном знаке и был облачен в неправильный мундир, зато его враг был правильным.

Член EKRE и евродепутат Яак Мадисон также выступает за возвращение монумента: ”В 1944 году у эстонцев не было особого выбора, в какой форме воевать против большевиков и Красной армии”. По словам Мадисона, из двух зол пришлось выбирать меньшее. ”Поскольку эти мужчины воевали за независимость Эстонии, то, вне всякого сомнения, мы должны чтить их память. Памятник — это самое меньшее, что мы можем для этого сделать. Так что если он будет в Лихула, то это будет хоршо”.

Центристка Яна Тоом сказала, что если символика будет сохранена, то возвращение памятника — не самая хорошая идея. ”С такой символикой это в очередной раз разобщит общество, — отметила она. — Если говорить об EKRE, то меня уже ничего не удивляет”.

По словам министра культуры Тыниса Лукаса, решать должны местные жители. ”Если это желание транслировано в Лихула из другой точки Эстонии, то решение неразумно”, — пояснил он. — Конечно, многие эстонцы воевали в той форме, которая изображена на монументе, но те, кто его возводят, должны тщательно продумать весь контекст”. ”Разобщать общество нельзя”, — добавил министр.

Как писал Defli ранее со ссылкой на Läänt Elu, эстонская консервативная народная партия (EKRE) хочет вновь поставить в Лихула удаленный оттуда 15 лет назад памятник.

В связи с этим представитель EKRE в волостном собрании Ляэнеранна Меэлис Малк сделал накануне июньских праздников у волостной управы запрос, могут ли в управе доказать, что инфотабличка памятного камня правоприемственно после Лихулаской волости принадлежит Ляэнераннаской волости.
У памятника противоречивое прошлое. Сначала памятный камень в честь эстонских солдат, воевавших на стороне нацистской Германии, установили в Пярну, затем срочно перенесли в Лихула, откуда также убрали под покровом ночи. Памятник сопровождала критика со многих сторон, в том числе и западных союзников Эстонии.

На памятном знаке был изображен военный в немецкой военной форме времен второй мировой войны. И следующий текст: ”Эстонским мужчинам, воевавшим в 1940-1945 против большевизма и во имя восстановления независимости Эстонии”.

В конце концов по предложению правительства памятник отправили в Лагеди в Музей борьбы за свободу, где он стоит до сих пор.

Памятник принадлежит музею, и его директор Йоханнес Тырс не согласен с ним расставаться: директор не хочет, чтобы выкруг него вновь начались споры.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: