"У эстонцев не было выбора, в какой форме воевать против большевиков". Нужно ли возвращать в Лихула скандальный памятник?

Центристка Яна Тоом сказала, что если символика будет сохранена, то возвращение памятника — не самая хорошая идея. ”С такой символикой это в очередной раз разобщит общество, — отметила она. — Если говорить об EKRE, то меня уже ничего не удивляет”.

По словам министра культуры Тыниса Лукаса, решать должны местные жители. ”Если это желание транслировано в Лихула из другой точки Эстонии, то решение неразумно”, — пояснил он. — Конечно, многие эстонцы воевали в той форме, которая изображена на монументе, но те, кто его возводят, должны тщательно продумать весь контекст”. ”Разобщать общество нельзя”, — добавил министр.

Как писал Defli ранее со ссылкой на Läänt Elu, эстонская консервативная народная партия (EKRE) хочет вновь поставить в Лихула удаленный оттуда 15 лет назад памятник.

В связи с этим представитель EKRE в волостном собрании Ляэнеранна Меэлис Малк сделал накануне июньских праздников у волостной управы запрос, могут ли в управе доказать, что инфотабличка памятного камня правоприемственно после Лихулаской волости принадлежит Ляэнераннаской волости.

У памятника противоречивое прошлое. Сначала памятный камень в честь эстонских солдат, воевавших на стороне нацистской Германии, установили в Пярну, затем срочно перенесли в Лихула, откуда также убрали под покровом ночи. Памятник сопровождала критика со многих сторон, в том числе и западных союзников Эстонии.

На памятном знаке был изображен военный в немецкой военной форме времен второй мировой войны. И следующий текст: ”Эстонским мужчинам, воевавшим в 1940-1945 против большевизма и во имя восстановления независимости Эстонии”.

В конце концов по предложению правительства памятник отправили в Лагеди в Музей борьбы за свободу, где он стоит до сих пор.

Памятник принадлежит музею, и его директор Йоханнес Тырс не согласен с ним расставаться: директор не хочет, чтобы выкруг него вновь начались споры.