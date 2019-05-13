У EKRE появился кандидат на пост министра внешней торговли и ИТ

В настоящее время Кинго (51) входит в состав парламентской фракции EKRE.

Кинго более 17 лет проработала на госслужбе, имеет опыт и в частном секторе. Была в том числе секретарем Трудовой инспекции, следователем по уголовным делам Департамента полиции и пограничной охраны, юристом Налогово-таможенного департамента.

Во время своей предвыборной программы выступала за то, чтобы Эстония стала бы свободной от широко распространенной коррупции, и считает, что государство должно относиться ко всем людям справедливо и на равных.