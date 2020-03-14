У директора клиники эстетической медицины Christinas Clinic выявлен коронавирус

Директор клиники Брит-Кармен Норлан говорит, что почувствовала недомогание в среду утром.

В четверг ночью у Норлан поднялась температура. В пятницу утром из СМИ она узнала, что на Сааремаа распространяется коронавирус. Она была на острове и контактировала с человеком, у которого позже выявили коронавирус.

Норлан вызвала скорую домой. Когда пришли результаты теста на коронавимрус, она узнала что у нее был положительный результат.

Три сотрудника операционного отдела, которые были на работе с Норлан в среду, также прошли тест на коронавирус. Сегодня выяснилось, что их результаты отрицательные.

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