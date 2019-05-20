У диджея из Эстонии, который проживает в питерской палатке для бездомных, практически нет шансов вернуться на родину

У приглашающего лица должно быть зарегистрированное местожительство и действительное жилое помещение, долговременный вид на жительство, источник дохода. Приглашающая сторона обязана нести расходы по уходу и лечению иностранца, если возникнет такая необходимость.

Родственники в помощи отказали



Как пояснил Delfi ведущий чиновник по надзору за миграцией Департамента полиции и погранохраны (PPA), капитан полиции Лаури Лоодсалу, в рассмотрении ходатайства о получении срочного вида на жительство ведомство может исходить только из действующего законодательства.

"В данном случае у человека была бы возможность получить вид на жительство в Эстонии на переселение к близким, то есть ребенку или родителю, если имеется согласие и приглашение от близкого родственника", — говорит Лоодсалу.

В своем ответе на заявление Никонорова PPA ссылается на постановление министра внутренних дел номер 7 от 17.01.2017. Согласно пункту 5, части 1, § 10, к ходатайству необходимо приложить приглашение от родителя, для проживания у которого человек ходатайствует о виде на жительство.

Департамент указывает на то, что к ходатайству не было приложено приглашения от родителя.

Delfi неоднократно пытался связаться с отцом Алексея, но все тщетно — он не выходил на связь. Впрочем, и Департаменту полиции и погранохраны тоже не удалось связаться с его отцом.

У Алексея есть совершеннолетний сын, но тот отказал в каком-либо содействии, пояснив, что этот человек для него чужой. Стоит отметить, что Алексей не воспитывал сына, поскольку они разошлись с супругой после рождения сына. Похожая ситуация у Алексея и с его отцом: родители Никонорова развелись, когда ему было 4 года.

"Вы попросили, чтобы PPA связался с вашим отцом. Чиновник PPA пытался связаться с ним по телефону, но ваш отец на звонок не ответил. Чиновник PPA отослал вашему отцу письмо, в котором пояснил ваше желание и приложил анкету приглашения. Ваш отец получил письмо, но в течение установленного PPA времени не ответил на него, в связи с чем PPA полагает, что ваш отец не хотел предоставлять приглашения", — значится в ответе PPA, который получил Алексей.

Полиция не может обязать родственников принять Алексея



Стоит отметить, что Департамент не может обязать близких приглашать человека к себе на поселение. Одна из возможностей вернуться в Эстонию — приехать на работу, если пригласит работодатель. В PPA констатировали, что миграционная квота на проживание на этот год уже исчерпана.

"Данную ситуацию помогло бы разрешить примирение и восстановление семейных отношений, но сделать это за самих людей Департамент полиции и погранохраны не может", — отмечает Лоодсалу.

Юрист Татьяна Иким подтверждает, что если отец или сын отказывается подписать анкету приглашения, то у инспектора департамента нет основания рассматривать поданное Алексеем ходатайство и оно остается без рассмотрения.

Алексею дан срок предоставить анкету приглашения до 25 мая. Юрист советует просить в департаменте продлить срок предоставления приглашения от родственников еще на месяц. "И постараться представителю Алексея встретиться лично с его отцом или сыном. Если удается решить проблему с приглашающим лицом, то наши юристы согласны оказать дальнейшую необходимую юридическую помощь", — говорит Иким.

Алексей до сих пор проживает в мобильном приюте Мальтийской службы помощи. Координатор благотворительных программ Мальтийской службы помощи Михаил Калашников сказал, что приют обратился в УФМС с просьбой отправить Алексея в Эстонию по программе реадмиссии. Данное заявление находится на рассмотрении.