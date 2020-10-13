У депутата Таллинского горсобрания обнаружили коронавирус. Вероятно, он был на заседании больным

Терик сказал сегодня Delfi, что член горсобрания сообщил через свою фракцию о положительном результате теста на коронавирус еще на прошлой неделе. Инфицированный чувствует себя сейчас относительно хорошо и ожидает выздоровления.
Руководство горсобрания пришло к заключению, что следующее заседание (15 октября) представительного органа местной власти следует провести дистанционно, чтобы не подвергать опасности здоровье других депутатов.
"Если больше заболевших не будет, то мы продолжим заседать в нормальном формате", — заверил Терик.
"Его сосед, с которым я сегодня разговаривал, полностью здоров. Еще один депутат, который был (с заболевшим — ред.) в близком контакте сделал тест и тоже признан здоровым", — сказал Терик. По его словам, протестировали себя еще несколько человек.
В случае, если появятся другие заболевшие, у горсобрания есть сегодня возможность проводить и в дальнейшем свою работу по электронным каналам связи.
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