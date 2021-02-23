У Департамента здоровья проблемы с выявлением близких контактов больных коронавирусом — их слишком много!

Проблемы возникли в Пыхьяском регионе Департамента здоровья, куда входят Харьюмаа, Ярвамаа и Рапламаа. Ляэнеский, Идаский и Лыунаский регионы продолжают работу в обычном ритме.
Пока ситуация не разрешится, люди с положительным результатом теста на коронавирус будут получать электронное оповещение на трех языках, в котором их будут просить оставаться дома и сообщить о своих близких контактах. Департамент здоровья при первой возможности свяжется с этими людьми и дадут дополнительные руководства о том, как себя вести. Вся информация также доступна на сайте департамента.
Как стало известно Delfi, это означает, что у больных коронавирусом не будут спрашивать список тех, с кем они контактировали в ближайшее время и кто мог от них заразиться.
Департамент подчеркивает, что требования самоизоляции действуют и тогда, когда о своем положительном тесте близким контактам сообщает сам больной, а не департамент.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Подслушивают? Откуда берется эхо при разговоре по телефону
Впервые в истории рейтинга HLTV три команды из СНГ вошли в топ-10
Какую вакцину выбрал Израиль: это неожиданно
«За женскую сборную СССР выставляли мужчин. Мы-то знали»