У Департамента здоровья проблемы с выявлением близких контактов больных коронавирусом — их слишком много!

Проблемы возникли в Пыхьяском регионе Департамента здоровья, куда входят Харьюмаа, Ярвамаа и Рапламаа. Ляэнеский, Идаский и Лыунаский регионы продолжают работу в обычном ритме.

Пока ситуация не разрешится, люди с положительным результатом теста на коронавирус будут получать электронное оповещение на трех языках, в котором их будут просить оставаться дома и сообщить о своих близких контактах. Департамент здоровья при первой возможности свяжется с этими людьми и дадут дополнительные руководства о том, как себя вести. Вся информация также доступна на сайте департамента.

Как стало известно Delfi, это означает, что у больных коронавирусом не будут спрашивать список тех, с кем они контактировали в ближайшее время и кто мог от них заразиться.

Департамент подчеркивает, что требования самоизоляции действуют и тогда, когда о своем положительном тесте близким контактам сообщает сам больной, а не департамент.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!