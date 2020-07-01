У береговой охраны двух столичных пляжей появились помощники

Цель трудовой дружины — показать молодежи, как береговая охрана G4S повышает безопасность Эстонии, и таким образом найти в будущем новых спасателей на воде. Помогая Продуктовому банку и Центру повторного использования, подростки учатся замечать тех, кому нужна помощь, и заботиться об окружающей среде.

”В первую очередь ребят интересует береговая охрана, но в прежние годы помощь Продуктовому банку и Центру повторного использования показала, что молодежи нравится делать добро”, — сказала руководитель трудовой дружины G4S Эсме Кассак. Каждый год кто-то из бывших участников дружины приходит в команду береговой охраны G4S: например, этим летом ряды спасателей на воде пополнили целых четыре экс-дружинника. ”Эту славную молодежь характеризует очень серьезное отношение к работе и хорошее умение плавать”, — добавила Кассак.

Дружинников можно узнать по красным футболкам с надписью ”Rannavalve abiline” (”Помощник береговой охраны”) на спине. Они помогают береговой охране выполнять разную работу и следить за ситуацией на пляже. ”Хотя умение дружинников G4S плавать — выше среднего, они пока никого не спасают. При этом в команду дружинников уже второй год входит один подросток, который спас человеку жизнь. Мы пригласили его в дружину еще прошлым летом, чтобы дать ему возможность поближе познакомиться с работой спасателя на воде”, — объяснила Кассак.

Все желающие вступить в дружину G4S должны были заполнить подробную анкету и указать в ней свои достижения и ожидания от предстоящей работы. ”В прошлые годы я тоже работал на пляже; по-моему, это самая замечательная работа, и коллектив приветливый. Я хочу работать в Пирита и с гордостью охранять свой пляж”, — написал опытный дружинник Матис (16), который поставил себе цель стать полноправным членом береговой охраны.

Ранее спасатели на воде G4S провели для молодежи практическое обучение на пляже. В сотрудничестве с Кассой страхования от безработицы предприятие ознакомило подростков (в формате э-обучения) с самыми важными темами, связанными с трудовым правом и безопасностью труда, чтобы подготовить ребят к самостоятельной работе.