У американского солдата в Эстонии обнаружили коронавирус: 21 человек на карантине

Солдат с положительным результатом на коронавирус находится на карантине в военном лагере Тапа. Кроме того, в качестве превентивной меры изолировали 21 солдата из Эстонии, Великобритании и Америки, которые находились в тесном контакте с военнослужащим, сдавшим положительный результат на COVID-19.

На завтрашнем мероприятии 41-я артиллерийская бригада США в сотрудничестве с боевой группой НАТО и Силами обороны Эстонии должна была представить журналистам систему залпового огня РСЗО.

”Тем не менее, учения по стрельбе в сотрудничестве с союзными войсками по системе залпового огня РСЗО в Центральном учебном центре будут продолжены, с уделением большего внимания необходимости социального дистанцирования и введением более строгих средств индивидуальной защиты и гигиены”, — говорится в письме Сил обороны.