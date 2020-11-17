У 71 срочника Сил обороны выявлен коронавирус

В генеральном штабе Сил обороны Эстонии подтвердили Delfi, что у 71 срочника выявлен коронавирус.
По словам пресс-секретаря генштаба Таави Лаазика, среди действующих военнослужащих и гражданских сотрудников выявлено восемь случаев. Зараженные люди помещены в карантин в частях, либо находятся дома в самоизоляции.
По словам Лаазика, в Силах обороны внедрены жесткие меры по борьбе с эпидемией. Если у человека появляются симптомы вирусного заболевания, то их и людей, близко контактировавших с ними, сразу же изолируют.
”Исполняются требования по соблюдению дистанций, ношению масок, использования средств индивидуальной защиты и средств гигиены. Командующие получили распоряжение составить для действующих военнослужащих и чиновников план удаленной работы, собрания проходят виртуально”, — пояснил Лаазик.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Что означает эхо в телефонных разговорах
В споре о том, вредно ли повторное кипячение воды поставили точку
Почему Ирина Винер и Алишер Усманов не живут вместе
Эпидемиолог назвал сроки окончания пандемии COVID-19