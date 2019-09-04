У 13-14-летних девочек теряется возможность бесплатной вакцины от рака

В нашей стране наиболее высокий по Европе показатель заболеваемости и смертности от рака шейки матки. Наиболее распространенный среди женщин рак возможно предотвратить с помощью вакцины против вируса папилломы человека (HPV), которая обеспечивает эффективную защиту, если вакцинация сделана до возможного соприкосновения с вирусом. Поэтому в Эстонии в государственной программе иммунизации с прошлого года есть вакцинация девушек, которую проводят школьные работники здравоохранения.

По словам члена правления Целевого учреждения Tallinna Koolitervishoid Валентины Хазинской, для вакцинации несовершеннолетних необходимо письменное согласие родителей. «Схема вакцинации для тех, кто младше 15 лет состоит из двух доз вакцины, между которыми должно быть от 6 до 13 месяцев. Те родители, чьим дочерям 13-14 лет, должны по возможности как можно быстрее дать свое согласие школьной медсестре, чтобы вакцинацию можно было провести еще до начала рождественских каникул», - советует Хазинская. Более поздняя вакцинация будет стоить примерно 120 евро за одну дозу, а начиная с 15 лет необходимо три дозы.