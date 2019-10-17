У 100-летней таллиннской школы открыли инфотабличку

В 1919 году в здании, расположенном по адресу Кооли, 2, начал работу Таллиннский колледж. Учебное заведение было уникальным, так в нем могли получить гимназическое образование как взрослые, так и работающая молодежь. Кроме этого, заведение предлагало выпускникам гимназий высшее экономическое образование. По сегодняшний день в здании работает гимназия для взрослых.

”Это средневековое здание, находящееся около городской стены, имеет очень интересную историю. До того, как в здании было открыто учебное заведение для взрослых, в котором получили образование целый ряд видных эстонских деятелей, в нем была типография. Еще раньше здание было частью монастыря”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Изначально здание было северным крылом Монастыря Святого Михаила и в нем находилась столовая, кухня и хозяйственные помещения. В период с 1633 по 1828 годы в здании работала первая таллиннская типография. Именно здесь были изданы такие важные исторические книги, как вышедший в 1637 году учебник эстонского языка Генриха Шталя, а также впервые напечатанная в полном объеме в 1739 году библия на эстонском языке. Здание неоднократно перестраивалось: сначала оно было двухэтажным, затем в 19 веке был построен третий этаж, а в 1999 году четвертый.