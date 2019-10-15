Тысячи жителей Мустамяэ вынуждены ездить к семейному врачу в Ласнамяэ

На прошлой неделе о ситуации Лаатс сообщил председателю парламентской комиссии по социальным делам Тынису Мёльдеру. Он отметил, что попавшим в такую ситуацию пациентам сменить врача непросто, поскольку списки переполнены. ”Мустамяэ покинули три врача. Если взять за основу, что в списке одного семейного врача как минимум 1200 человек, то путем нехитрых вычислений можно понять, сколько народа это затрагивает”, — сказал Лаатс Delfi.

”Прежде всего, проблема касается именно людей старшего поколения, которым приходится часто бывать у врача”, — добавил он. Лаатс сказал, что пытался договориться с действующими в районе врачами, чтобы они приняли в свои списки еще людей, но закон их этого делать не обязует. Исходя из этого Лаатс предложил Мёльдеру увеличить минимальное число пациентов на одного семейного врача (сейчас это 1200 человек). ”Это позволило бы желающим найти семейного врача в своем районе”, — пояснил Лаатс.

Мёльдер в разговоре с Delfi отметил, что до этого дискуссии велись, наоборот, об установлении верхней планки. Второе предложение Лаатса — разделение Таллинна на несколько зон обслуживания (например, по районам, или на четыре сектора) — ему нравится больше. Сейчас по закону расстояние между местом работы семейного врача и зоной обслуживания не может быть неразумно длинным и должно иметься разумное транспортное сообщение. По словам Лаатса, сейчас эта регуляция не действует, поскольку в случае с охватывающей весь город зоной ездить из Мустамяэ в Ласнамяэ все же неразумно.