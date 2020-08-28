Тысячи родителей получили извещение о прекращении выплат семейных пособий
Вчера тысячи родителей получили от Департамент социального страхования письмо, в котором сообщается о прекращении выплаты семейной компенсации.
Вчера тысячи родителей получили от Департамент социального страхования письмо, в котором сообщается о прекращении выплаты семейной компенсации.
Как пояснила пресс-секретарь департамента Кайли Уусмаа, извещения были высланы людям потому, что в инфосистему еще не поступили данные о том, где учится ребенок, а решения о компенсации принимаются именно на основании этих данных, пишет портал geenius.
Представитель ведомства пояснила, что школы предоставляются данные об учениках не позднее 15 сентября, но сами данные проверяются в конце каждого месяца. По словам Уусмаа, для беспокойства нет никаких причин и все пособия будут выплачены, просто это будет сделано не 8 числа, как обычно, а не позднее 18 сентября.
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