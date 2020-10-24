Тысячи эстоноземельцев требуют узаконить права для однополых браков

Петиция, которая призывает к ”поправке к Закону о семье, дискриминирующей однополые пары”, уже на пути в Рийгикогу. Необходимое число подписей — 1000 было собрано быстро. При этом, люди продолжают подписывать петицию.
По состоянию 16:18 ее подписали почти 10 000 человек. Приводим текст петиции:
"Петиция об изменении Закона о семье
Уважаемое Рийгикогу
Зелёные Эстонии и нижеподписавшиеся предлагают Рийгикогу изменить дискриминирующий однополые пары Закон о семье, чтобы обеспечить конституционное право на равное обращение.
Подписавшиеся считают, что в в законе о семье брак следует установить как союз двух людей, независимо от их пола.
Параграф § 12. Конституции Эстонской Республики предписывает, что перед законом все равны. Никто не может быть подвергнут дискриминации из-за его национальной, расовой принадлежности, цвета кожи, пола, языка, происхождения, вероисповедания, политических или иных убеждений, а также имущественного и социального положения или по другим обстоятельствам".
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