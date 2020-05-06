06.05.2020, 16:30

Тысячи эстоноземельцев могут быть отправлены в Финляндии на карантин. В противном случае работодатель "вмешается с силой"

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Tartu mnt 52, merko ehitus
Tartu mnt 52, merko ehitusFoto: Karli Saul

Согласно сообщению представительной организации финских строительных предприятий Rakennusteollisuus RT, работодатель должен "вмешаться с силой", если прибывший из Эстонии работник не станет придерживаться карантина по собственной инициативе, как от него ожидается.

Правительство Финляндии смягчило вызванные коронавирусом ограничения и с 14 мая вновь разрешает рабочие поездки между Эстонией и Финляндией.

Однако прибывшие в Финляндию рабочие должны, согласно решению правительства, провести 14 дней на карантине "по собственной инициативе". В это время будет разрешаться передвижение только между домом и работой, передает Talouselämä.

Согласно оценке представителя Rakennusteollisuus RT Пааво Маттила, также будут разрешаться неизбежные походы в магазин и аптеку.

Маттилла подчеркнул, что все те эстонские рабочие, которые с возобновлением передвижения решат съездить домой в Эстонию и потом вернутся обратно, также должны будут соблюдать карантин.

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За соблюдением работниками карантина должен следить работодатель, это его ответственность. По его мнению, вряд ли за нарушение карантина сразу будут штрафовать, но работодатель должен "вмешаться с силой", если карантин нарушается.

Самое важное, чтобы прибывшим из Эстонии в Финляндию рвботникам сразу же понятно объяснили правила, считает Маттила.

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