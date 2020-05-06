Тысячи эстоноземельцев могут быть отправлены в Финляндии на карантин. В противном случае работодатель "вмешается с силой"

Правительство Финляндии смягчило вызванные коронавирусом ограничения и с 14 мая вновь разрешает рабочие поездки между Эстонией и Финляндией.

Однако прибывшие в Финляндию рабочие должны, согласно решению правительства, провести 14 дней на карантине "по собственной инициативе". В это время будет разрешаться передвижение только между домом и работой, передает Talouselämä.

Согласно оценке представителя Rakennusteollisuus RT Пааво Маттила, также будут разрешаться неизбежные походы в магазин и аптеку.

Маттилла подчеркнул, что все те эстонские рабочие, которые с возобновлением передвижения решат съездить домой в Эстонию и потом вернутся обратно, также должны будут соблюдать карантин.

За соблюдением работниками карантина должен следить работодатель, это его ответственность. По его мнению, вряд ли за нарушение карантина сразу будут штрафовать, но работодатель должен "вмешаться с силой", если карантин нарушается.

Самое важное, чтобы прибывшим из Эстонии в Финляндию рвботникам сразу же понятно объяснили правила, считает Маттила.