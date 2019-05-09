Тысячи детей побегут в поддержку создания возможностей совместных игр с детьми в инвалидных колясках

Старты эстафеты в Ида-Вирумаа запланированы следующим образом: в 11.00 в Нарва-Йыэсуу (парк Хеле, 96 участников), в 12.00 в Кохтла-Ярве (стадион Ярвеской гимназии, 600 участников), в 15.00 в Нарве (Нарвская крепость, 600 участников) и Силламяэ (Силламяэская гимназия, 232 участника).

«Мы помогаем поддержать расширение игрового парка для использующих инвалидные коляски людей возле Хаапсалуского неврологического реабилитационного центра. В этом году в игровой парк планируется добавить несколько новых аттракционов, в том числе городок для лазания и песочницы разной высоты, что позволит утратившим способность двигаться детям играть на улице с другими детьми», - рассказал инициатор Teatejooks Эрик Палласе.

«К концу лета мы хотим сделать так, чтобы, отправляясь в игровой парк, ребенок не думал, можно ли находиться там в инвалидной коляске, на костылях, или просто так», - добавила руководитель Хаапсалуского неврологического реабилитационного центра Кадри Энглас.

В обустроенном год назад возле Хаапсалуского неврологического реабилитационного центра игровом парке установлены специальные качели, карусель и полосы препятствий для людей в инвалидных колясках. Для них все это означает возможность проводить время на свежем воздухе и вместе с тем учиться ездить в инвалидной коляске по брусчатке, пересекать бордюры и водосточные желоба, чтобы увереннее чувствовать себя, передвигаясь по улицам. Игровой парк открыт для пациентов центра, горожан и туристов.

Хаапсалуский неврологический реабилитационный центр – это крупнейшее в Эстонии учреждение, оказывающее услуги восстановительного лечения людям с ограниченными возможностями движения. Ежегодно лечение там проходят около 3500 человек, в том числе лишившиеся способности двигаться дети. Люди, в результате несчастного случая или болезни потерявшие способность двигаться, получают в Хаапсалу восстановительное лечение и их обучают необходимым в повседневной жизни навыкам.

Благотворительная эстафета Teatejooks состоится уже в 14-й раз. В этом году средства собирают на расширение игрового парка для людей, использующих инвалидные коляски, который находится поблизости от Хаапсалуского неврологического реабилитационного центра. Лечение утративших способность двигаться детей в Хаапсалуском неврологическом реабилитационном центре можно поддержать, в любой момент позвонив на благотворительную линию по номеру 900 7777. Каждый звонок равен пожертвованию в размере 7 евро. Кроме того, можно сделать денежный перевод на благотворительный счет MTÜ Tallinnmeeting в банке Swedbank EE292200221066301357.

Эстафету Teatejooks организует MTÜ Tallinnmeeting, занимающееся организацией различных спортивных мероприятий и состязаний. Генеральным спонсором эстафеты является Mesikäpp компании Kalev. Прочие спонсоры: фонд Kultuurkapital, город Таллинн, город Тарту, Rademar и Союз легкой атлетики Эстонии.