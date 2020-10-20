Тынис Мёльдер: это не ломка пенсионной системы, как утверждает оппозиция

”Считаю положительным, что по законопроекту, вокруг которого было столь много шума, помимо парламента и президента, обозначил свою позицию и Государственный суд”, — сказал Мёльдер. ”В то же время, решение Госсуда не вызывает удивления. Речь идет о довольно сложном правовом вопросе. Важно отметить, что, согласно решению Госсуда, приведенные президентом аргументы о якобы возможных негативных последствиях пенсионной реформы не являются состоятельными”, — добавил Мёльдер.

Нынешняя пенсионная система действует без изменений уже почти 20 лет, и ее, по мнению Мёльдера, нельзя считать удачной. ”Она, скорее, малоэффективна и выгодна лишь пенсионным фондам. Мир вокруг нас меняется, изменения должны произойти и в пенсионной системе. Поэтому сегодняшнее решение Госсуда — это шаг в верном направлении”, — сказал Мёльдер.

”Госсуд отметил, что не располагает данными или прогнозами, согласно которым пенсии вышедших из второй ступени людей стали бы намного ниже”, — добавил глава комиссии по социальным делам.

По словам Мёльдера, цель пенсионной реформы — дать людям возможность выбора относительно того, как распоряжаться своими деньгами. ”И это не ломка пенсионной системы, как утверждает оппозиция. Вторая пенсионная ступень остается. Председатель Госсуда Виллу Кыве также подчеркнул, что реформа обеспечит право, но никак не обязанность снять свои накопления. Люди сами будут решать, продолжать ли накопления во вторую ступень, оставить ли деньги, но прекратить выплачивать взносы или же снять накопления”, — пояснил Мёльдер.

Более подробно о решении госсуда читайте ЗДЕСЬ.