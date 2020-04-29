Тынис Лукас: взял бы на себя смелость сказать, что граница между обычным и крупным мероприятием лежит на уровне 1000 человек

Правительство вчера вечером определилось, что в мае-июне общественных мероприятий в Эстонии не будет, но в случае, если эпидемия коронавируса пойдет на спад, то возможность смягчить ограничения обсудят дополнительно. В то же время однозначно было заявлено, что крупные мероприятия проводиться в Эстонии не будут до конца лета. Однако правительство не дало четких критериев, где лежит граница между крупными и обычными мероприятиями.

По словам Лукаса, другие страны уже принимали подобные решения, определяя границу и в 500, и в 1000 человек. "Мы договорились, что точнее определим это число во второй половине мая, когда чрезвычайное положение, видимо, будет снято. Сейчас можно сказать, те организаторы, которые могут реорганизовать свои мероприятия так, чтобы не собирать вместе тысячи людей, а составить их из отдельных концертов, могли свои планы переделать", — сказал министр.

"Я бы взял на себя смелость сказать о 1000 человек. Но это мое личное мнение, без юридических последствий. Может это число будет и больше, если у нас всё пойдет хорошо. По всей видимости, представления на открытом воздухе и небольшие концерты во второй половине лета организовывать будет можно. Это было бы моей целью как министра культуры", — прокомментировал ситуацию Лукас.

Министр культуры уточнил также понятие общественного мероприятия, которое, как уже говорилось выше, до конца июня проводить запрещено. "Общественное мероприятие — это такое мероприятие, куда собирается народ, который друг друга не знает, приходит незнакомая компания, купив билеты или бесплатно. Закрытое мероприятие по приглашениям, которое проходит на территории организатора, но это не празднование Ивановой ночи в саду с друзьями. Это выпускные в школах. В этом году мы не можем в июне их проводить. То же касается театральных постановок на открытом воздухе или в закрытых помещениях".

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